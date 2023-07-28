Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 18:49
MEB GYS ŞEFLİK PUANLARINIZ

Merhaba bazı sorular o kadar zorladı ki beni kolay sorularda bile yanıldım. Sonuç 63.333 sizde durumlar nasıl? Sıralama söz konusu oluyor mu &#128579;

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