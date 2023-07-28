Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 19:21
Van da memur olup deprem bolgesınde görevlendirilen
Herhangi bir kurumda calısıp deprem bolgesınde gorev yapan arkadaslar afadı aradım afad tazminatlarını kısmı olarak yatırdık dediler her kurumda belli kısılere emniyet olarak cogu kimseye sordum yatmamıs Baska kurumlardan yatan var mı bu gun hesaba gecer dediler bankalar hesaba yatan yok yatan arkadası olan var mı yoksa afad dakıler aspirin mı veriyor bıze

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