Van da memur olup deprem bolgesınde görevlendirilen

Herhangi bir kurumda calısıp deprem bolgesınde gorev yapan arkadaslar afadı aradım afad tazminatlarını kısmı olarak yatırdık dediler her kurumda belli kısılere emniyet olarak cogu kimseye sordum yatmamıs Baska kurumlardan yatan var mı bu gun hesaba gecer dediler bankalar hesaba yatan yok yatan arkadası olan var mı yoksa afad dakıler aspirin mı veriyor bıze

Herhangi bir kurumda calısıp deprem bolgesınde gorev yapan arkadaslar afadı aradım afad tazminatlarını kısmı olarak yatırdık dediler her kurumda belli kısılere emniyet olarak cogu kimseye sordum yatmamıs Baska kurumlardan yatan var mı bu gun hesaba gecer dediler bankalar hesaba yatan yok yatan arkadası olan var mı yoksa afad dakıler aspirin mı veriyor bıze