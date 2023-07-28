Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 19:23
2024 öğretmen atamaları nasıl olur

2023 puanıyla sizce sınıf öğretmeni atamaları nasıl olur 7000lik alım sonrası bu sene düşer mi nasıl yorumluyorsunuz

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