Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 19:32
Eş özrüne başvurmak için il dışı şartı

Merhaba arkadaşlar. İl dışı yer değiştirmeye başvuracağım. Tayinim çıkarsa eşim de özür grubuna başvuru yapacak. Kılavuzda görmedim ama yine de emin olmak istedim. Eşlerden her ikisinin de il dışına başvurma şartı var mı? Eskiden böyle bir şart vardı. Her ikimizin de il dışına başvurmamız gerekiyor mu,birimiz yeterli mi?

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