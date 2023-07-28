KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Temmuz 2023 19:52
Kit Kurum 3 Yıl Yasağı Kapsamı Nedir? Önemli

Merhabalar,

Kit kuruma farklı bir şehre atandım. Rahatsızlığım var ve gideceğim şehirde artabileceğini sonradan öğrendim. Eğer gittikten sonra 3 sene dolmadan istifa edersem durumum ne olur?

Kimisi kurumda 3 hizmet yılını tamamladan başka kurumlara yani devlete giremezsin istifa ettiğin için de tekrar devlete girme imkanın yok diyorlar?

Kimisi de önemli olan 3 yıl yani 3 yıl içinde istifa etsen bile 2026 KPSS'ye girebilir ve atanabilirsin diyor?

Durumum acil. Doğrusu nedir? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

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