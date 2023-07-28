Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 20:08
Güvenlik soruşturması

Merhaba,

Güvenlik soruşturmasında eski iş yerinden bilgi alınır mı kişi hakkında? Terörle ilgili olanı kastetmiyorum. Çalıştığım herhangi bir okuldan bilgi alabilirler mi? Yoksa devlet memurluğunda bu tarz durumlar dikkate alınmıyor mu? Bilen varsa cevap verirse sevinirim

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