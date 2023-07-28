Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 20:10
5 hizmet yılı sonrası ücretsiz izin

Merhaba çok acil bir soru bilenler cevaplayabilir mi?

5 hizmet yılı sonrası ücretsiz izin alma hesaplanırken mebbisteki bilgilerden hangisi göz önüne alınıyor;

Emekliliğe Esas Hizmet Süresi: 5 yıl 5 ay 5 gün

Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilen Hizmet Süresi: 5 yıl 5 ay 5 gün

MEB'de Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlik Hizmet Süresi: 4 yıl 6 ay 3 gün

Hak kazandım mı yoksa 6 ay daha göreve devam etmem gerekiyor mu acil lütfen...


dlng
Aday Memur
28 Temmuz 2023 20:11

pardon 5 yıl 1 ay 5 gün olacak emekliliğe esas ve kazanılmış hak aylığında kısmı

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