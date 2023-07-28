Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 20:24
Güvenlik Soruşturması

Merhabalar, ben güvenlikle alakalı bir bakanlığa atandım. Başvurmadan önce güvenlik soruşturması geçirmiştim. Yer belli olunca güvenlikle alakalı olduğu için tekrardan soruşturma getireceksin dendi. 3.5 ay oldu(Nisanın ortası) Daha ne kadar sürer. Her an haber gelecek diye bir yere kıpırdayamıyorum

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