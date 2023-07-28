Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Temmuz 2023 20:27
DHMİ unvan değişikiliği

Dhmide çalışan arkadaşlara sormak istiyorum kuruma başka bir alandan tekniker olarak atandıktan sonra elektronik diplomamız var ise ünvan değişikliği sınavı ile elektronik teknikeri olabilir miyiz? Bilenler cevaplarsa sevinirim

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