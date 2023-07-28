Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 20:38
İl dışı tayinle ilgili yardım

Herkese hayırlı günler. Deprem bölgesi olan bir ilde zorunlu hizmet olmayan bir okulda yaklaşık olarak 2 yıldır çalışıyorum.bu ile eş durumu ile zorunlu görevimi bitirmeden mazeret ile atanmıştım. Zorunlu hizmet yükümlülüğüm ertelenmiş olarak görünüyordu.zorunlu hizmet affından sonra zorunlu hizmet yükümlülüğüm kalktı.şimdi merak ettiğim konu 3 yılımı doldurmadan il dışı tayin isteyebilirmiyim klavuzda zorunlu hizmet görevini yaparken muaf olanlar isteyebilir diyor.bende zorunlu görevden muaf oldum ama çalıştığım okul zorunlu hizmet alanına giren bir okul değildi. Bu konuyla ilgili fikirleriniz nedir

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