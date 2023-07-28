Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 21:21
İl dışı ile ilgili önemli bir soru

Arkadaşlar eşlerin farklı illere tayini çıkarsa biri iptal edip Ağustos özür grubundan başvuru yapabilir mi?


Ömer Oktay
Aday Memur
28 Temmuz 2023 21:31
Evet
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