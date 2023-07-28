Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 21:41
Zabıta Resmi Kıyafet Zorunluluğu

Arkadaşlar merhaba bir sorum olacak zabıta amirinin resmi kıyafet giyme zorunluluğu var mı? Mesai saatleri içerisin de sivil çalışabilir mi? yoksa kıyafet giyme zorunluluğu var mıdır? Bunu şu sebepten soruyorum bizim amirimiz sivil kıyafet giyerken sivil kıyafet giyen personele tutanak tutmaya zorunlu şekil de resmi giydirmeye çalışıyor siz o gün bağlı olduğunuz ekip amirinden komiserinden izin alsanız bile zorunlu şekil de resmi giydirmeye giymezsen tutanak tutma ile tehdit ediyor fakat kendisi sivil çalışıyor bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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