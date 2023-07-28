Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 21:42
Mebbis verileri
29.09.2020 tarihinde başlama yapan eşim 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 1 gün eksik süre olarak 3 Yıl dolduramıyor. Bu konuyu kafam almadı. Tecrübelerinize ihtiyacım var.

nistiman
Memur
28 Temmuz 2023 22:31

3 yılı dolduruyor. Sorun yok

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