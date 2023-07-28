Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 22:15
Mazeret Tayin Hk.

Merhaba, sözleşmeli zabit katibiyim. Annem üzerinden sağlık mazeret tayini istedim. Bakanlık dönüş yaptı ve heyet raporu istedi. Bu raporu alıp direkt bakanlığa elden götürsem olur mu yoksa illa komisyon aracılığıyla mı göndermek lazim ?

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