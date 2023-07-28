Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 22:43
MEB engelli personel pgm atanması hakkında bir soru?

Merhaba bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap verebilir mi? Ben bedensel engelli yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıyorum görevde yükselme sınavında 73.33 puan aldım sorum şu ilk atandığımda ekpss ile İstanbul?a atandım engelimden dolayı dılekçe vererek Ankara?ya evimin yakında bir okula bir okula atandım bu bir kereye mahsus mu görevde yükselme sınavındada bu hak tekrar kullanılabilir mi?

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