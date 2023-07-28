Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 23:06
Cari açığımızı kapatmak bu kadar kolay

Örneğin

Her yıl ortalama 10 milyon insanımız senede bir kere yabancı marka ayakkabı aldığı zaman, ayakkabı başına 1.000 TL yurt dışına gidiyor (Belkide daha fazlası, 3 bin, 4 bin 5 bin ve üstü ayakkabılar satılıyor)

10.000.000x1.000 = 10 milyar TL yapıyor sadece ayakkıbada.

Sigarada ise her gün 10 milyon insanımız günde bir paket yabancı marka sigara içiyor ise 25 TL den günde 250 milyon yapıyor. Ayda 7.5 milyar TL ve senede ise 90 milyar TL yapıyor sigarada.

Kola ve Fanta gibi Asitli içeçeceklerde 10 milyon insanımız ayda 8 litre tüketiyor ise, senede 96 litre yapar biz buna 100 litre diyelim. 1 litre coca cola veya fanta 25 TL. İçecek başına 15 TL si yurtdışına giyo rise senede kişi başına 1.500 TL. 10.000.000x 1.500 TL= 15 milyar TL yapıyor senede asitli içecekte. Yerli içecekler içelim. Ayran, süt, soda, meyveli soda, yedigün, çamlıca gazozu içebiliriz.

Sadece bu üç üründe her yıl 115 milyar TL yapıyor. Ve de 10 milyon insanımızdan hesapladık. Gerçekte belki de 30 milyon insanımız ve daha fazlası bu ürünleri ithal tüketiyor.

Bilgisayar, telefon, beyaz eşya, çikolota, dondurma, pantolon, gömlek, tişört ve daha bir çok ürün tüketirken yerli malı olmasına özen gösterirsek; cari açığı kapatır bütçe fazlası veririz.

Cari açığımızı kapatmak için tüm vatandaşlarımız gıda dan tutun bilgisayara, giysiden tutun beyaz eşyaya ve tüm alış verişlerimizde YERLİ MALI kullanmaya özen gösterirsek cari açığımız kapanır, üstüne fazla verir. Ülkece zengileşiriz, ekonomimiz düzelir, maaşlarımız yükselir, toplumsal refaha kavuşuruz. Lütfen birer anne, baba, öğretmen olarak çocuklarımıza Yerli Malı kullanmaya alıştıralım ve bu bilinci öğretelim. Kendimizde mümkün olduğu kadar yerli malları tüketerek çocuklarımıza örnek olalım.


erdem.k88
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 23:11
10 milyon insanın yapacağı işi 1 insan yapsa bile yetiyor , sarayın dakikalık elektriği 15bin tl ye tekabül ediyormuş haberlere konu oldu , 600 vekil ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ki üst düzey bürokratlar 2. 3. 4.5. Maaşlarını almasa kıçı kırık ilce de ki x kurumunun şube müdüründe bile makam aracı vs var onlar satılsa daha iyi olmaz mı? Kemeri biraz da onlar sıksa, şahsen benim kemerin son deliğine kadar sıkılmış durumda.

kayip23
Memur
28 Temmuz 2023 23:15
O kadar hesap ettin daha 4 milyar dolar yaptı. Vatandaşın bir kısmı bile tasarruf için, cari açık için halkın fedakarlık yapmasını bekliyorsa siyasilerin bize yaptıkları gayet normal.

UcaS
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 23:40

Cep telefonu, yabancı marka ayakkabı ve Makam arabaları

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı Başvuru EkraniYönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiEBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokDyk işlenmemişAlan değişikliği İl Dışı İngilizce AntalyaAile birliği mazeretiAtandiğin yerden nefret etmek :(işçilerin memur görevi yapması ve memurdan çok yüksek maaş alması doğrumu sizce ....

Sözlük

vermem seni ellere 1 köyde daha dinç uyanmak 4 orkestra şefi 1 Halka Arz 3 mücver 3 hayatı dolu dolu yaşayan insan 3 parasal sıkılaştırma 2 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 Diaspor kristali 1 Aysun Kayacı 1

Son Haberler

29 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıKayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandıOrdu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldıMalatya'da 290 iş yerinin temeli yarın atılacakAnkara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?