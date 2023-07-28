Cari açığımızı kapatmak bu kadar kolay

Örneğin

Her yıl ortalama 10 milyon insanımız senede bir kere yabancı marka ayakkabı aldığı zaman, ayakkabı başına 1.000 TL yurt dışına gidiyor (Belkide daha fazlası, 3 bin, 4 bin 5 bin ve üstü ayakkabılar satılıyor)

10.000.000x1.000 = 10 milyar TL yapıyor sadece ayakkıbada.

Sigarada ise her gün 10 milyon insanımız günde bir paket yabancı marka sigara içiyor ise 25 TL den günde 250 milyon yapıyor. Ayda 7.5 milyar TL ve senede ise 90 milyar TL yapıyor sigarada.

Kola ve Fanta gibi Asitli içeçeceklerde 10 milyon insanımız ayda 8 litre tüketiyor ise, senede 96 litre yapar biz buna 100 litre diyelim. 1 litre coca cola veya fanta 25 TL. İçecek başına 15 TL si yurtdışına giyo rise senede kişi başına 1.500 TL. 10.000.000x 1.500 TL= 15 milyar TL yapıyor senede asitli içecekte. Yerli içecekler içelim. Ayran, süt, soda, meyveli soda, yedigün, çamlıca gazozu içebiliriz.

Sadece bu üç üründe her yıl 115 milyar TL yapıyor. Ve de 10 milyon insanımızdan hesapladık. Gerçekte belki de 30 milyon insanımız ve daha fazlası bu ürünleri ithal tüketiyor.

Bilgisayar, telefon, beyaz eşya, çikolota, dondurma, pantolon, gömlek, tişört ve daha bir çok ürün tüketirken yerli malı olmasına özen gösterirsek; cari açığı kapatır bütçe fazlası veririz.

Cari açığımızı kapatmak için tüm vatandaşlarımız gıda dan tutun bilgisayara, giysiden tutun beyaz eşyaya ve tüm alış verişlerimizde YERLİ MALI kullanmaya özen gösterirsek cari açığımız kapanır, üstüne fazla verir. Ülkece zengileşiriz, ekonomimiz düzelir, maaşlarımız yükselir, toplumsal refaha kavuşuruz. Lütfen birer anne, baba, öğretmen olarak çocuklarımıza Yerli Malı kullanmaya alıştıralım ve bu bilinci öğretelim. Kendimizde mümkün olduğu kadar yerli malları tüketerek çocuklarımıza örnek olalım.