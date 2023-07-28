İL DIŞI 3 YIL ŞARTI

Zorunlu hizmetini bulunduğu eğitim kurumunda tamamlayanlara o kuruma hangi sebeple geldiğine bakılmaksızın il içi hakkı verildi. Aynı madde il dışı kılavuzunda da yer alıyor. Zorunlu hizmetini bulunduğu kurumda tamamlayanlar bu kuruma eş durumu ile gelse bile il dışına 3 yıl şartı aranmadan başvuru yapabilecek mi? Bununla ilgili beyan sistemde var ama kabul edilmez kabul edilir diyen farklı cevaplar görüyorum.

Zorunlu hizmetini bulunduğu eğitim kurumunda tamamlayanlara o kuruma hangi sebeple geldiğine bakılmaksızın il içi hakkı verildi. Aynı madde il dışı kılavuzunda da yer alıyor. Zorunlu hizmetini bulunduğu kurumda tamamlayanlar bu kuruma eş durumu ile gelse bile il dışına 3 yıl şartı aranmadan başvuru yapabilecek mi? Bununla ilgili beyan sistemde var ama kabul edilmez kabul edilir diyen farklı cevaplar görüyorum.