Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 23:11
İL DIŞI 3 YIL ŞARTI
Zorunlu hizmetini bulunduğu eğitim kurumunda tamamlayanlara o kuruma hangi sebeple geldiğine bakılmaksızın il içi hakkı verildi. Aynı madde il dışı kılavuzunda da yer alıyor. Zorunlu hizmetini bulunduğu kurumda tamamlayanlar bu kuruma eş durumu ile gelse bile il dışına 3 yıl şartı aranmadan başvuru yapabilecek mi? Bununla ilgili beyan sistemde var ama kabul edilmez kabul edilir diyen farklı cevaplar görüyorum.

DURMUŞ Ünal
Memur
28 Temmuz 2023 23:27
Bazı yerler kabul etmedi sonra etti ama il içinde.Siz kesin yapacaksiniz yapin onaylayın onaylanmadigini görürsünüz mebbiste hocam

Aybest7774
Aday Memur
28 Temmuz 2023 23:39
Hocam onaylanmadığını görürsünüz demişsiniz. Ret mi ediliyor yani? Anlayamadım. Yoksa kaydedin bekleyin sonucu görürsünüz mü demek istediniz?
DURMUŞ Ünal, 43 dk. önce
Bazı yerler kabul etmedi sonra etti ama il içinde.Siz kesin yapacaksiniz yapin onaylayın onaylanmadigini görürsünüz mebbiste hocam
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