İL DIŞI 3 YIL ŞARTI

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
İl dışı Başvuru EkraniYönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiEBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokDyk işlenmemişAlan değişikliği İl Dışı İngilizce AntalyaAile birliği mazeretiAtandiğin yerden nefret etmek :(işçilerin memur görevi yapması ve memurdan çok yüksek maaş alması doğrumu sizce ....
Sözlük
Son Haberler
29 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıKayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandıOrdu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldıMalatya'da 290 iş yerinin temeli yarın atılacakAnkara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Editörün Seçimi
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?