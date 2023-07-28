KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 23:17
Yedek subah
Arkadaslar merhabalar, askerligi 6 ay degil de 1 yıl olarak ücretli olarak yapan lisans mezunu birisi saniyorum astegmen olarak gorev yapiyor. Bu gorev sirasinda aylik ne kadar maas alir acaba bilgisi olan var mi?

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