Yedek subah

Arkadaslar merhabalar, askerligi 6 ay degil de 1 yıl olarak ücretli olarak yapan lisans mezunu birisi saniyorum astegmen olarak gorev yapiyor. Bu gorev sirasinda aylik ne kadar maas alir acaba bilgisi olan var mi?

Arkadaslar merhabalar, askerligi 6 ay degil de 1 yıl olarak ücretli olarak yapan lisans mezunu birisi saniyorum astegmen olarak gorev yapiyor. Bu gorev sirasinda aylik ne kadar maas alir acaba bilgisi olan var mi?