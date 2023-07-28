Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 23:28
Jandarma Asem ve mide rahatsızlığı

Herkese merhaba 2 yıldır gastrit hastasıyım ve stresli olunca hastalık ağırlaşıyor asem eğitimlerine katılacağım bundan dolayı elenme ihtimali varmı, kullandığım takviyeleri intibakta yanımda götürebilirmiyim ve son olarak intibakta yemek imkanları nasıl bazı yiyecekleri yemem yasak bilgisi olan yardımcı olabilirmi

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