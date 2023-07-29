Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 00:10
sağlık özrü tayini
Arkadaşlar annemin rahatsızlığından dolayı heyet raporu çıkarıp başka şehre tayin isteyebilir miyim ne gerekiyor evrak olarak

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