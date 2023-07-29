Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 00:49
2023 yaz sağlık özrü atamalarında artık özel hastane raporları kabul olmuyor mu?

sayın öğretmenlerim annem özel bir hastanede kanser tedavisi görüyor. 4. evre akciğer kanseri. elimde de başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremez yazılı özel hastaneden aldığım 3 hekim+başhekim imzalı kurul raporum var. ama e-rapor değil. yeni yayınlanan kılavuza göre e-rapor olması şart diyor. özel hastaneye gidiyorum e-raporu sadece devlet hastaneleri verir diyor. ne yapacağım şimdi ben annemin durumu da hiç iyi değil. devlet hastanesinden rapor almak zaten çok uzun meşakkatli bir süreç hayatta atama dönemine yetişmez. neden böyle bir değişim yapılmış kılavuzda ya da ne yapmalıyım fikir verebilecek var mı acaba?

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