Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 00:58
Eş Durumu
Eş durumunda,eşimizin çalıştığı ilçedeki açılan okulu yazmayıp yerleşemesek daha sonra istediğimiz dışında o okula ya da yakın bir ilçeye verirler mi yoksa ilçe emri mi gelir yardımcı olursanız sevinirim?

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