Eş durumunda,eşimizin çalıştığı ilçedeki açılan okulu yazmayıp yerleşemesek daha sonra istediğimiz dışında o okula ya da yakın bir ilçeye verirler mi yoksa ilçe emri mi gelir yardımcı olursanız sevinirim?

Eş durumunda,eşimizin çalıştığı ilçedeki açılan okulu yazmayıp yerleşemesek daha sonra istediğimiz dışında o okula ya da yakın bir ilçeye verirler mi yoksa ilçe emri mi gelir yardımcı olursanız sevinirim?