Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 01:09
İl Dışı İptali
İl dışında eşimizin çalıştığı ilçeye ya da farklı bir ileçeye yerleştik diyelim il dışını iptal ettirip eş durumu yapabiliyor muyuz?İptal için aynı ya da farklı ilçeye yerleşmiş olmak ya da ilişik kesmiş olmak sorun teşkil eder mi?

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