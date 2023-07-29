İl Dışı İptali

İl dışında eşimizin çalıştığı ilçeye ya da farklı bir ileçeye yerleştik diyelim il dışını iptal ettirip eş durumu yapabiliyor muyuz?İptal için aynı ya da farklı ilçeye yerleşmiş olmak ya da ilişik kesmiş olmak sorun teşkil eder mi?

İl dışında eşimizin çalıştığı ilçeye ya da farklı bir ileçeye yerleştik diyelim il dışını iptal ettirip eş durumu yapabiliyor muyuz?İptal için aynı ya da farklı ilçeye yerleşmiş olmak ya da ilişik kesmiş olmak sorun teşkil eder mi?