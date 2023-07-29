Mazeret Durumu Bitimi

Eşim Sağlık Bakanlığı personeli, ben öğretmenim. Eşim bulunduğum ile 2018 Mayıs ayında geldi. Benim 5 sene boyunca il dışına tayin isteyemeyeceğim söylendi. Bu sene 5 yıl dolmuş olmasına rağmen sistemde eşim mazeretli olarak görünüyor.

Eşim 2 yıl ücretsiz izin kullandı ancak ücretsiz izindeyken de bizden belge istendi ve verdik.

Ben bu sene il dışına tayin isteyeceğim ancak eşimin mazerete bitti mi yoksa 2 yıl ücretsiz izin 5 yıla dahil değil mi bunu net bir şekilde öğrenemedik. Bilen varsa cevap verirse seviniriz.