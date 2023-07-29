Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


29 Temmuz 2023 03:41
Mühendislik intibak hakkında

Merhabalar 7 temmuz 2023'te mühendislik bitirdim. 12 Temmuz'da kuruma dilekçe ile bildirdim. Temmuz ayı maaşında mühendislik farkını alamadım çünkü terfileri ayın 15'inden sonraya bıraktıklarını söylediler. Ağustos ayında geriye dönük olarak temmuz maaş farkını da alacak mıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

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