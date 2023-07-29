Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


29 Temmuz 2023 06:19
Kibirli Öğretmenler
Oranları oldukça yüksek. Nedeni nedir bilmiyorum?! Karşılaştığım çoğu öğretmen kibirli. Okul bu insanları nasıl dönüştürüyor? Bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.

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