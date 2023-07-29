Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 07:53
Adana mersin

Adana dan Mersin şehir hastanesine tayinim çıktı ilk etapta geliş gidiş yapacağım gidip gelen varsa ortak olmak istiyorum masraf a

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