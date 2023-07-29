Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Temmuz 2023 08:35
Düz Taban

Arkadaşlar iyi günler.Bu yılın başında askerliğe başvuru yaptım.Muayenede sorun olduğunu bilmediğim için düz taban olduğumu söylemedim.Subaylık yapan bir arkadaşla konuşurken laf arası konusu açıldı ve kendi koğuşundaki düz taban tüm askerlerin evine yollandığını söyledi.Askeriyeyi arayıp bilgi almamın iyi olacağını söyledi.Onlar da aynı şeyi söyledi ve pazartesi muayeneye sevk için uğramamı söylediler.Biraz sabırsız olduğum için burda sorma ihtiyacı hissettim.Askerliğe elverişli olup olmadığını evde kendi imkanlarımla yorumlayacağım bir yol var mıdır acaba?

Çok Yazılan Konular

Diyarbakır'a atanan arkadaşlar bakıcıYedek subaySubay-Astsubay hakkında bilgi?Askerlik Sevk Tarihi ErtelemeOyak KonutMemurluktan subaylığa geçiş hizmet birleştirme Astsubaylıktan PilotluğaYedek subaylıkJANDARMA KONULARI BU BAŞLIK ALTINA TOPLANACAKTIR

Sözlük

Diaspor kristali 1 Bir erkek gittiğinde 1 Halka Arz 3 vermem seni ellere 1 köyde daha dinç uyanmak 4 sen ye torunun ödesin 1 orkestra şefi 1 müslüm gürses 1 doğa fotoğrafçılığı 1 aşure 1

Son Haberler

SpaceX, Jupiter 3/EchoStar uydusunu fırlattıDönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildiMerkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam notOrganik değil parfümlü gıdalar: Müşteriyi kokuyla tavlıyorlar

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?