Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 09:11
Vanda calısıp afad dan deprem tazminatı alan var mı
Cuma gunu aradım odemeler yapıldı dendi her kuruma milli egıtım den deprem tazminatı alan var mı

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