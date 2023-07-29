Vanda calısıp afad dan deprem tazminatı alan var mı

Cuma gunu afad ı aradım hesaplara yatırıldı tum kurumlara dendi ama bize yatan bırsey yok mesai cıkısında aradıgım ıcın kendi kurum mutemetıme soramadım Baska alan var mı merak ettim yoksa sadece bizimki mi yatmadı

Cuma gunu afad ı aradım hesaplara yatırıldı tum kurumlara dendi ama bize yatan bırsey yok mesai cıkısında aradıgım ıcın kendi kurum mutemetıme soramadım Baska alan var mı merak ettim yoksa sadece bizimki mi yatmadı