Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Temmuz 2023 09:13
Vanda calısıp afad dan deprem tazminatı alan var mı
Cuma gunu afad ı aradım hesaplara yatırıldı tum kurumlara dendi ama bize yatan bırsey yok mesai cıkısında aradıgım ıcın kendi kurum mutemetıme soramadım Baska alan var mı merak ettim yoksa sadece bizimki mi yatmadı

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