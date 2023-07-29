Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 09:47
İl dışı Tavsiyesi
Arkadaşlar malum bütün kadrolar doldu kimse yerinden kıpırdayamıyor. Ankara'daki çıkmak isterken insanlar Ankara'ya gelemiyor. Bakanlık artık yeni bir sistem kurmalıdır. İller arasıdna karşılıklı yer değiştirmek isteyen öğretmenleri bir havuzda toplayıp sonra sırayla puan üstünlüğüne göre yer değiştirme işlemini gerçekletştirmelidir. Kimin kimin yerine gittiğini sadece sistem bilecek. Becayiş ile yapılan usulsüzlüklerin de önüne geçilmiş olacaktır. Bir bilgisayar programcısı veya şirket ile anlaşarak bunu yapabilir. Çok zor değil teknoloji çağındayız. Bunu Tübitak a proje olarak sunsam NASA peşimde koşar.

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