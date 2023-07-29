Memurlar.net uygulama reklamları

Siteye reklamları kim alıyor? Kimse denetlemiyor mu? Her girdiğimde garip garip şeyler sürekli karşıma çıkıyor? Ne kadar başıboş bir platform burası ya. Abdestim bozuluyor.

Siteye reklamları kim alıyor? Kimse denetlemiyor mu? Her girdiğimde garip garip şeyler sürekli karşıma çıkıyor? Ne kadar başıboş bir platform burası ya. Abdestim bozuluyor.