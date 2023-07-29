Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 10:19
İzmir dikili ortaokulları

Öğrenciler için en iyi ortaokul hangisidir? Proje imam hatip filan da olabilir. Öğrenciler için soruyorum öğretmen için değil.

Çok Yazılan Konular

İl dışı Başvuru EkraniYönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller EBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokOkul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiAlan değişikliği Göstermelik il DışıDyk işlenmemişAile birliği mazeretiİl Dışı İngilizce AntalyaCari açığımızı kapatmak bu kadar kolay

Sözlük

bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 vermem seni ellere 1 Bugün olanlar 2 en çok entry girilen konu 4 doğa fotoğrafçılığı 1 köyde daha dinç uyanmak 4 mücver 3 halgın 1 parasal sıkılaştırma 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1

Son Haberler

Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandıMarmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldüAnkara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulunduSeçimden bu yana %62 prim yaptı, yeni zirve neresi?SpaceX, Jupiter 3/EchoStar uydusunu fırlattı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?