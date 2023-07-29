Öğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin Önerisi

Baştan söyleyeyim ben emekli olmak üzereyim tamamen empati amaçlı açılmış bir konudur. Sistemdeki tıkanıklığa dikkat çekmek niyetiyle açtım. (haa bir de ne il dışı ne il içi yer değiştirme derdim var. Boyoz yerken emekli olacağım ama istesem Türkiye'de gidemeyeceğim yer yok o derece)

1- Genç öğretmen adayları atanmakta zorlanıyor

2- Ekonomik zorluklardan dolayı kimse emekli olmaya yanaşmayınca yapılan ilk atamaların etkisiyle ne il içi ne de il dışı atamalar hakkıyla yapılabiliyor. aileler öğretmeler depresyonda resmen.

3- Acı ama gerçek bugün öğretmenler odaları adeta huzur evi gibi. Genç nesil öğrencilerle iletişim kurulamıyor verim maalesef yerlerde. Genç ve güncel öğretmenler bu sisteme dahil olmalı. tecrübe yükünü 10-20 yıllık öğretmenler üstlenmeli