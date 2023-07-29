Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 11:20
Tayinim olan sağlık evinde kadrolu ebe varsa

Tayinim sağlık evine çıktı fakat orda kadrolu bir ebe var. Ebe hanım doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılmış . Beni budurumda sağlık evine veriyolar fakat ebe ücretsiz izinden dönünce benim akibetim ne olur ? İlçe sağlık ve il sağlık belirsizlikle dolu bir sürü şey söyledi . Bununla alakalı bir genelge yada başına gelen varmı nasıl bir yol izleniyor? Açıkçası gitmek istiyorum çünkü gitmezsem 1 sene cezası var .......


yldrcell
Şef
29 Temmuz 2023 11:56

gidersende 2 yıl normal şekilde tayin isteyemezsin. ne olacağı nerede çalışacağın hiç belli olmaz , görevlendirme vs yazılır usüle uydurulur yani seni başka yere çekecekse buna mani olamazsın malesef

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