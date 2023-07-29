Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 11:42
Eş durumu

Arkadaşlar eş durumuyla alakalı bilgisi olanlar yorum yapabilir mi lütfen. Eşim şuan 5 aylık polis memuru ve İstanbul?da çalışıyor. Bende polis okulu öğrencisiyim ve Aralık gibi mezun olacağım inşallah. Normalde eşimin bir kereye mahsus bana tabi olma hakkı var ama şuan aday memur bu durumda benim atandığım yere gelebilirim acaba


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
29 Temmuz 2023 11:51
Zaten seni istanbula eşinin yanına atarlar sana tercih yaptırmazlar

zynepp.
Aday Memur
29 Temmuz 2023 12:15

O neden ki

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