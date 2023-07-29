KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Temmuz 2023 11:50
JANDARMA ASEM SUEM ÇAĞRILMA PUANLARI

Merhaba. 2023 Kadın için asem puanı 74 küsür onu biliyorum. Bu puanın 2024 için düşme ihtimali var mıdır?

Suem içinse ales ve kpss puanı çağırılma kaçla kapattı acaba?


levelup06
Aday Memur
29 Temmuz 2023 12:03
Suem 75 le kapatmış. Kpss %70 ALES %30 alıyorsa puanlar kaç onu bilmiyorum. Asem de kontenjan artarsa puan düşer ama çok bir fark olmaz 1-2 puan düşer.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023-2024 lisans dış kaynak subay-astsubay alımlarıMSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirASEM İntibakYedek Subay / Astsubay ve SUTASAK / ASTTASAK Sağlık Şartlarının Farklılığı hk.Dış kaynaktan subay/astsubay olup özel kuvetlere girilebilirmi?Yemin Törenine KatılmadımJANDARMA ASEM SUEM ÇAĞRILMA PUANLARI

Sözlük

mücver 3 bostan 2 sen ye torunun ödesin 1 doğa fotoğrafçılığı 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 en çok entry girilen konu 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 aşure 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 tıka basa yemek 1

Son Haberler

FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebiÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladıSuçla mücadele için adli bilim uzmanlarına talep artıyor10 soruda 2023-YKS tercihleriKars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?