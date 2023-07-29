JANDARMA ASEM SUEM ÇAĞRILMA PUANLARI

Suem 75 le kapatmış. Kpss %70 ALES %30 alıyorsa puanlar kaç onu bilmiyorum. Asem de kontenjan artarsa puan düşer ama çok bir fark olmaz 1-2 puan düşer.

Suem 75 le kapatmış. Kpss %70 ALES %30 alıyorsa puanlar kaç onu bilmiyorum. Asem de kontenjan artarsa puan düşer ama çok bir fark olmaz 1-2 puan düşer.