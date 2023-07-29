Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 11:54
il dışı tercihte kaydet butonu aktif olmuyor

arkadaşlar kurumdaki görev sürem 4 yıl 2 ay 26 gün. tek tercih yapacağım. tercih dışını istemiyorum diye seçtim. beyana dayalı bilgilerde durum seçim kısmı aktif değil. dolayısıyla beyan ettiğim bilgiler doğrudur seçeneğini de seçemiyorum. başvurumu kaydedemiyorum. neden olabilir?

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