İdarecilikten il dışı tayini sorunu?

Selamün aleyküm hocalarım,

Bir okulda kadrolu müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bu hafta il dışı tayini yapıp öğretmen olarak tayinim çıktıktan sonra aynı sene içerisinde Eylül ayında tekrardan ilk atama idareci olarak başvuru yapabilir miyim? (Ekys puanım var.)

Bazıları hayır yapamazsın bir sene beklemek zorundasın diyor. Kimileri de istifa etmiş sayılmazsın, o yüzden bir sene beklemek zorunda değilsin diyor. Bu durumu yaşayan var mı?