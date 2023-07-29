ÖZEL SEKTÖR EŞ DURUMU BELGELER

İş yeriyle yapılan sözleşme ya da iş yerinden alınacak "hala şirketimizle çalışmakta olup sözleşmesi devam etmektedir." gibi bir yazı olabilir hocam. Ben özel okulda çalışırken sözleşme örneği vermiştim. Yine de isterseniz MEM ilgili birime sorsanız daha net cevap alırsınız.

İş yeriyle yapılan sözleşme ya da iş yerinden alınacak "hala şirketimizle çalışmakta olup sözleşmesi devam etmektedir." gibi bir yazı olabilir hocam. Ben özel okulda çalışırken sözleşme örneği vermiştim. Yine de isterseniz MEM ilgili birime sorsanız daha net cevap alırsınız.