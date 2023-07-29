Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 11:55
ÖZEL SEKTÖR EŞ DURUMU BELGELER

Eşin son 2 yıl içinde en az 360 gün sigortalı olması ve halen devam ettiğini gösteren belge. Halen devam ettiğini gösterir belge tam olarak nedir? Sosyal güvenlik kayıt belgesi mi?


ALATURKO
Aday Memur
29 Temmuz 2023 12:06
İş yeriyle yapılan sözleşme ya da iş yerinden alınacak "hala şirketimizle çalışmakta olup sözleşmesi devam etmektedir." gibi bir yazı olabilir hocam. Ben özel okulda çalışırken sözleşme örneği vermiştim. Yine de isterseniz MEM ilgili birime sorsanız daha net cevap alırsınız.

ALATURKO
Aday Memur
29 Temmuz 2023 12:09
360 gün sigorta için sigortalı döküm belgesi yeterli olacaktır. Belki onu alınca diğer evrağa bakmazlar bile. Çünkü orada da giriş çıkış işlemleri görülebiliyor.
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