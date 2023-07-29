Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 13:02
Muğla'ya eğitim tayini ile hemşire olarak gitmek

Merhaba arkadaşlar eğitim tayini için tercih yapacağım, sizce memleketim kırıkkaleye mi dönmeliyim hem küçük şehir şartlar kolay yoksa Muğla?da hem üniversite okuyup hem de çalışmalı mıyım?


hadibe2
Aday Memur
29 Temmuz 2023 13:05
Muğla'da kiralar pahalı diye biliyorum ama muhakkak uygun bir yer bulunadabilir hem hayatını yaşarsın orada ortamı çok güzel

yldrcell
Şef
29 Temmuz 2023 13:14

kırıkkale

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.eş durumu tayini hak.Sağlık mazeretiÜcretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışAtamalar ne zaman açilir?Suriye dilekçesimarmaris e atanan var miHemşire Eğitim Mazeret Tayiniİller arası tayin

Sözlük

Halka Arz 1 bostan 1 havl 1 mücver 3 Seven sevdiğine kaçsın 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 2 tıka basa yemek 1 en çok entry girilen konu 2 helke 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1

Son Haberler

Spor Bakanı Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldıPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi11 ağır hasarlı cezaevimizi kapattık ve 12 bin hükümlü ve tutukluyu da başka illere naklettikKPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldıTESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?