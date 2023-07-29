Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 13:14
Tayin
Selam aleyküm polis arkadaşlar annem 65 yaşında zihinsel engelli bir ağabeyim var 27 yaşında ve dedem oluşan olaydan sonra bize geldi oda 92 yaşında bakıma muhtaç ikiside annem her ikisine bakamıyor benim şehrimde kalıp yardım etmem lazım halden anlayan amirler olursa veya müdürler Allah nasip ederse polis olursam şehrime gitmemede yardımcı olurlar mı ve gidebilirmiyim maruzattan dolayı cevaplarınız için teşekkür ederim.

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