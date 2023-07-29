KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Temmuz 2023 13:17
2. Atamada atanır mıyım

Selamlar, aslında bu başlığı daha önceden açmam gerekirdi diğer gelecek adaylara fikir olması açısından

3163 nolu bölümden mezun oldum.

2022/2 atamasında 78.94 ile kapamıştı.

2023/1 tercihleri yaparken 78,53 puanla 156. sırada bulunuyordum ve çok istediğim 1. tercihime yerleştim Yaratan nasip etti.

Ben 0,41 puandan dolayı 2. Atamada atanabilir miyim diye forumda bakındım ama hiç önceden açılmış başlık görememiştim. Sizlere refere olması adına yazmak istedim ve de her bölümün kurumun insanların tercihleri zamana göre değişiyor bunu unutmayın.

Sizin bölümünüzde belki 3-4. Atamada da gidersiniz ya da gidemezsiniz ama nasip yani. Çok çalışmak gerekiyor kpss ye. Saygı ve sevgilerimle.


adayadayı3441
Aday Memur
29 Temmuz 2023 13:18

Soru kalıbı olarak gelecek nesiller bu şekilde internete yazar diye düşündüğüm için yazdım.

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