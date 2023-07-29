2. Atamada atanır mıyım

Selamlar, aslında bu başlığı daha önceden açmam gerekirdi diğer gelecek adaylara fikir olması açısından

3163 nolu bölümden mezun oldum.

2022/2 atamasında 78.94 ile kapamıştı.

2023/1 tercihleri yaparken 78,53 puanla 156. sırada bulunuyordum ve çok istediğim 1. tercihime yerleştim Yaratan nasip etti.

Ben 0,41 puandan dolayı 2. Atamada atanabilir miyim diye forumda bakındım ama hiç önceden açılmış başlık görememiştim. Sizlere refere olması adına yazmak istedim ve de her bölümün kurumun insanların tercihleri zamana göre değişiyor bunu unutmayın.

Sizin bölümünüzde belki 3-4. Atamada da gidersiniz ya da gidemezsiniz ama nasip yani. Çok çalışmak gerekiyor kpss ye. Saygı ve sevgilerimle.