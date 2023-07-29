Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 13:42
Meslek içi paem

Herkese merhaba. Polis memurları için komiser yardımcılığı yolunda meslek içi paem alımları her sene oluyor mu ve kontenjanlar ne durumda oluyor acaba? Meslekteki abilerim deneyimlerini paylaşırsa sevinirim.

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