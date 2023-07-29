Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 13:47
kurumlarasi nakilde izin hakki devreder mi

Ben göc idaresinden nakil yoluyla aile sosyale atandim. Adaylığımı halen kalkmadı. Aday memurluk 23 eylülde kalkacak. Gözden kalan 12 günlük yıllık izin hakkım vardı. Bu izin hakki aile sosyale devreder mi? ilisik kesme için belli süre yokmuş yada izin hakkımı kullanıp öyle mi ilisik keseyim?

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