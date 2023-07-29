657 sayılı kanunun 48 nci maddesinin güncellenmesi ve memur affı

Cümleten selamün aleyküm. Arkadaşlar günümüzde mahkemelerimiz 1 yıldan açıyorlar ceza vermeyi denetimli serbestlik bile 3 yıla çıkarılırken ve halen infaz yasalarında düzeltmeye gidilirken ilgili kanunun 48 nci maddesinin güncellenmemesi benim gibi birçok kardeşimi etkilemiştir. Hem de ne etkileme resmen ölüme terkedildik. Tamam devletin bekasina karşı, terör suçları ve yüz kızartıcı suçlar hariç tutulsun ama hayatın olağan akışında her insanın başına gelebilecek bir olay nedeniyle 1 yıl ve üzeri ceza alan memurluktan çıkarılıyor bu hak mı reva mı? Eski hükümlü kadrosunda alımlara da başvuru yapamıyoruz çünkü orada bile eski hükümlü kadrosunda bile herhangi bir kamu kurumundan çıkarılmamış olmak şartı var ayrıca yaş sınırlaması var. Bu 1 yıl ve üzeri ceza almamış olmak birçok kanunda var mesela milletvekili kanununda fakat milletvekili söz konusu olunca kanunun etrafından dolasilabilme hakkına sahip olunuyor bize gelince görmezden gelinip ölüme terkedilme! Yukarıda da bahsettiğim suçlar hariç bizlere bir af çıkarılsın artık sadece sicil affı ile sınırlı kalmasın. Ve kanununun 48 nci maddesi guncellensin en azından denetimli serbestlik süresi kadar değişsin. Bana olmaz demeyin arkadaşlar dengesizin biri gelir sizi tahrik eder kendinizi tutamaz kavga edersiniz mahkeme 1 ve üzeri ceza verir mesleginizden olursunuz Allah korusun. Öyle birbirine zıt kanunlarimiz var ki emeklilik mesela memurun iş garantisi var diye emekli sandığı prim gün sayısını 9000 gün istiyor hani nerede memurun iş garantisi? Bu konuda empati kurup destek olalım arkadaşlar görmezden gelmek çözüm değil her memurun başına gelebilecek bir olay vesselam! Saygılarımla!