Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2023 14:14
Kit aday memurluk

İlk 6 ay yüzde 8 aday memurluk olduğu için düşük maaş alıyormuşuz. Peki bu 6 ay geçince kesinlikle bu yüzde 8 ekleniyor mu ? Sicil amiri sanırım A B C D dilimlerinde puan veriyormuş. A seviye yüzde 8 gösteriyor C seviye de verebilir mi herkes yüzde 8 6 ay sonra artar diyor da.

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