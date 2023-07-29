Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 14:21
2023 Haziran İsteğe Bağlı İl Dışı Tayini ÇKYS
Arkadaşlar 28.07.2023 tarihinde tayinim çıktı. Çkys ye ne zaman düşüm olur. Ayrılışta idare sıkıntı yapar mı acaba.

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.eş durumu tayini hak.Sağlık mazeretiÜcretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışAtamalar ne zaman açilir?Suriye dilekçesimarmaris e atanan var miHemşire Eğitim Mazeret Tayiniİller arası tayin

Sözlük

tıka basa yemek 1 mücver 2 tatlılara küsmek 2 güne bir söz bırak 1 en çok entry girilen konu 2 bostan 1 doğa fotoğrafçılığı 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 the vast of night 1 yağmur duası 1

Son Haberler

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yeni kriterlerYılbaşından bu zamana kadar 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüAdana'da gölete giren genç boğulduKenya kodlamayı ilköğretim müfredatına koyan ilk Afrika ülkesi olduMemur işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?