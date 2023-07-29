Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 14:42
Askerliğimi kamu hizmetinden saydırma.

Yaklaşık 7 aydır adelet bakanlığı personeli olarak çalışmaktayım. Yapmış olduğum askerliği kamu hizmetinden saydırmak ve yıllık izni haketmek için bağlı bulunduğumuz komisyona dilekçe yazdım ancak olumsuz yanıt aldım. Ama aynı durumda olduğumuz diğer arkadaşlarımız yıllık izinlerini alabildiler aramızdaki fark onlar kadrolu biz sözleşmeliyiz ve bağlı olduğumuz komisyonlar farklı bunun sebebi nedir veya ne yapmam gerekiyor bilgisi olan varmı acaba?

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